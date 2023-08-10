Джимми Батлер отреагировал на высокий рейтинг в NBA 2K24

Лёгкий форвард «Майами Хит» и один из лидеров команды Джимми Батлер отреагировал на свой высокий рейтинг в NBA 2K24.
«Я больше не знаю ваших имён», — приводит слова Батлера Clutch Points.
Список 12 самых высокорейтинговых баскетболистов в NBA 2K24:
Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 98.
Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 96.
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 96.
Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 96.
Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 96.
Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 96.
Джимми Батлер («Майами Хит») — 95.
Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 95.
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 95.
Девин Букер («Финикс Санз») — 95.
Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 94.
Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 94.
В минувшем сезоне НБА «Майами» стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс».
33-летний Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в предыдущем сезоне. Непосредственно в плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.
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