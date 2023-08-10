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Главный тренер Ирана: Щербенёв контролировал происходящее на паркете

Главный тренер Ирана: Щербенёв контролировал происходящее на паркете
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Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир высказался по поводу товарищеских игр со сборной России.

«Поздравляю российскую команду. Это очень молодой, но, безусловно, уже опытный и профессиональный коллектив. Особенно хочу отметить Александра Щербенёва — очень сильного игрока, который контролировал происходящее на паркете и отдавал хорошие передачи. Что касается выступления нашей команды — нам определённо надо решать проблемы с позицией разыгрывающего защитника. Обычно мы показываем очень хорошую игру в защите, но сегодня почему-то всё прошло не так, как нам хотелось. Тем не менее, считаю, что по уровню того, как мы сражались и боролись, Иран ничуть не уступал России — мы показали достойную игру.

После этого матча мы отправляемся в Грузию, где проведём три тренировочных матча, ещё два мы сыграем далее в Китае. А потом начнётся Кубок мира, где мы надеемся, что покажем себя по полной», — приводит слова Хакана РФБ.

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