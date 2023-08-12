Перспективный школьник Купер Флэгг примет участие в драфте НБА 2025 года, а не 2026

Молодой перспективный форвард Купер Флэгг объявил, что перешёл в класс выпускников старшей школы 2024 года, что позволит ему принять участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации уже в 2025 году, а не в 2026 году, как предполагалось ранее.
«Перешёл из класса 2025 года в класс 2024. Зачем ждать?» — написал 16-летний баскетболист на своей странице в социальной сети.
В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, его переход не имеет никаких преград с точки зрения нарушения правил и игрок сможет подать заявку на участие в драфте НБА.
Ожидалось, что Купер Флэгг в предстоящем сезоне продолжит выступать за академию колледжа Монверде, но игрок принял решение перейти из школьного баскетбола в студенческий уже сейчас.
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