Брэндон Рой рассказал о встрече с Коби Брайантом

Бывший игрок НБА Брэндон Рой, выступавший за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Миннесоту Тимбервулвз», рассказал о своём знакомстве с легендой баскетбола Коби Брайантом.

«Моя любимая история, связанная с Коби, произошла, когда я выступал за «Портленд». У нас была победная серия с «Лос-Анджелес Лейкерс». Я бы не сказал этого тогда, но я смотрел столько же их игр, в скольких играл сам. Коби был моим любимым игроком, но я не хотел, чтобы кто-то думал, что он превосходит меня.

Я был травмирован, а Коби вывихнул лодыжку перед той игрой. Мы готовились к игре, и мой друг Чак, работавший вместе с Коби, сказал, что тот не должен сыграть. Я попросил его узнать, могу ли я подойти к Коби и узнать, как у него дела. Коби был не против и сказал, чтобы я подошёл. Я очень разнервничался. Я играл против него, но мы никогда не разговаривали во время игр.

Я подошёл к двери раздевалки и сказал: «Это Би-Рой». Коби лежал на массажном столе, но резко вскочил и сказал: «Би-Рой, иди сюда!» Я хотел отбить ему пять, а он обнял меня, как медведь. Это, чёрт возьми, был Коби. Потом мы просидели вместе всю вторую половину игры, болтали и прикалывались», — сказал Рой на подкасте Майкла Портера.

Брэндон Рой завершил карьеру в 2013 году. В 2017 году он получил ранение в ногу, когда пытался спасти детей от беспорядочной перестрелки в Лос-Анджелесе.