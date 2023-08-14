Никола Йокич и Аарон Гордон вместе проводят отдых в Сербии

Игроки «Денвер Наггетс» Аарон Гордон и Никола Йокич вместе проводят отдых в Сербии. Спортсмены были замечены на турнире по скачкам. Американец и серб поднимали выигранный трофей.
Фото: Марко Льюбомирович
Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит». В плей-офф сербский баскетболист набирал 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за матч.
Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером и по очкам, и по подборам, и по передачам. Ранее стало известно, что Йокич не поможет сборной Сербии на чемпионате мира — 2023.
Боснийские фанаты кричат «MVP» Николе Йокичу во время рафтинга:
- 14 августа 2023
-
07:09
-
06:56
-
06:52
-
06:00
-
05:55
-
00:01
- 13 августа 2023
-
23:32
-
22:14
-
21:51
-
20:01
-
19:39
-
18:57
-
18:50
-
17:43
-
17:22
-
17:04
-
15:40
-
15:07
-
14:25
-
13:41
-
12:41
-
11:21
-
11:00
-
10:13
-
07:45
-
07:30
-
07:06
-
06:50
-
06:00
-
05:40
-
00:23
- 12 августа 2023
-
23:40
-
22:35
-
21:44
-
21:21