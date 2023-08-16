Никола Йокич и Аарон Гордон вместе побывали на скачках в Сербии

Звёздные игроки «Денвер Наггетс» Никола Йокич и Аарон Гордон вместе побывали на скачках в Сербии.

Йокич и Гордон весело проводят время на скачках в Сербии:

Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит». В плей-офф сербский баскетболист набирал 30 очков, делал 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за матч.

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером и по очкам, и по подборам, и по передачам. Ранее стало известно, что Йокич не поможет сборной Сербии на чемпионате мира — 2023.

Боснийские фанаты кричат «MVP» Николе Йокичу во время рафтинга: