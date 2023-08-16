Джамал Маррей пропустит чемпионат мира по баскетболу

Разыгрывающий сборной Канады Джамал Маррей не сможет принять участия в чемпионате мира по баскетболу — 2023, сообщает федерация баскетбола Канады.

«После многочисленных обсуждений, проведённых в течение последних нескольких недель с Джамалом и медицинским персоналом команды, стало ясно, что дополнительное восстановление и реабилитация не позволят ему присоединиться к нашей команде на предстоящем Кубке мира ФИБА по баскетболу среди мужчин.

До старта Кубка мира осталось чуть больше недели, и исходя из общего стремления продолжать строить и улучшать свою игру каждый день, мы будем работать над оставшимися тренировками и товарищескими играми, чтобы подготовиться к стартовому матчу турнира с Францией», — сказал Роуэн Барретт, генеральный менеджер и исполнительный вице-президент команды.