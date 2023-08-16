Гомельский — о ЦСКА: в новом сезоне хотелось бы, чтобы полностью раскрылся Руженцев
Поделиться
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился ожиданиями от выступления московского ЦСКА в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.
«Чего жду от ЦСКА в новом сезоне? Мне очень бы хотелось, чтобы полностью раскрылся Самсон Руженцев, чтобы проявили себя новички, чтобы команда отличалась стабильностью, чтобы победы были убедительными», — написал Гомельский на своём сайте.
В минувшем сезоне ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. Команда уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в полуфинальной серии, но затем оказалась сильнее «Зенита» в серии за третье место.
Ранее вице-президент ЦСКА Наталия Фураева высказалась о разыгрывающем Алексее Шведе, который недавно покинул московский клуб после истечения срока контракта.
Слова Фураевой о Шведе:
Комментарии
- 16 августа 2023
-
17:25
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
15:35
-
14:47
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:35
-
13:06
-
12:50
-
12:26
-
11:55
-
11:51
-
10:45
-
10:21
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
07:51
-
07:38
-
07:10
-
06:58
-
06:21
-
06:10
-
05:24
-
01:05
-
00:24
-
00:04
- 15 августа 2023
-
23:24
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
20:35
Партнерский контент