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Гомельский — о ЦСКА: в новом сезоне хотелось бы, чтобы полностью раскрылся Руженцев

Гомельский — о ЦСКА: в новом сезоне хотелось бы, чтобы полностью раскрылся Руженцев
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился ожиданиями от выступления московского ЦСКА в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Чего жду от ЦСКА в новом сезоне? Мне очень бы хотелось, чтобы полностью раскрылся Самсон Руженцев, чтобы проявили себя новички, чтобы команда отличалась стабильностью, чтобы победы были убедительными», — написал Гомельский на своём сайте.

В минувшем сезоне ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. Команда уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в полуфинальной серии, но затем оказалась сильнее «Зенита» в серии за третье место.

Ранее вице-президент ЦСКА Наталия Фураева высказалась о разыгрывающем Алексее Шведе, который недавно покинул московский клуб после истечения срока контракта.

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