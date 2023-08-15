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Вице-президент ЦСКА: сезон покажет, насколько серьёзной проблемой станет уход Шведа

Вице-президент ЦСКА: сезон покажет, насколько серьёзной проблемой станет уход Шведа
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Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева высказалась о разыгрывающем Алексее Шведе, который недавно покинул московский клуб после истечения срока контракта.

«Насколько серьёзная проблема для ЦСКА уход Шведа? Алексей, безусловно, один из ярчайших российских баскетболистов. Болельщикам его красивая и эффективная игра доставляла массу удовольствия. Поэтому проблема, конечно, может быть не только баскетбольного характера, но и, скажем так, в пиар‑составляющей. Но сезон покажет. Об этом сложно говорить, потому что всё равно важнее всего — «химия» внутри команды, нежели отдельные, даже суперталантливые личности. По крайней мере, так в европейском баскетболе», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Ранее инсайдер Лука Д’Алессандро сообщал, что Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.

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