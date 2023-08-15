Вице-президент ЦСКА: сезон покажет, насколько серьёзной проблемой станет уход Шведа

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева высказалась о разыгрывающем Алексее Шведе, который недавно покинул московский клуб после истечения срока контракта.
«Насколько серьёзная проблема для ЦСКА уход Шведа? Алексей, безусловно, один из ярчайших российских баскетболистов. Болельщикам его красивая и эффективная игра доставляла массу удовольствия. Поэтому проблема, конечно, может быть не только баскетбольного характера, но и, скажем так, в пиар‑составляющей. Но сезон покажет. Об этом сложно говорить, потому что всё равно важнее всего — «химия» внутри команды, нежели отдельные, даже суперталантливые личности. По крайней мере, так в европейском баскетболе», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
Ранее инсайдер Лука Д’Алессандро сообщал, что Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.
- 15 августа 2023
-
19:24
-
18:53
-
18:21
-
17:38
-
17:26
-
16:40
-
16:26
-
16:20
-
15:35
-
15:26
-
15:17
-
14:51
-
14:24
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
11:51
-
11:34
-
11:11
-
10:57
-
10:42
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
08:01
-
07:46
-
07:39
-
07:01
-
01:02
- 14 августа 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:07