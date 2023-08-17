Стив Керр рассказал о тактике нападения сборной США

Главный тренер сборной США Стив Керр высказался по поводу тактики нападения своей команды.

«На самом деле мы не собираемся придерживаться тех же тактик, которые применяли для Стефа или Клэя в НБА, но мы используем аналогичные действия, чтобы получить больше свободного пространства на площадке, получить баланс, атаковать через определённые участки площадки», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Сборная США на групповом этапе встретится с командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.