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Стив Керр рассказал о тактике нападения сборной США

Стив Керр рассказал о тактике нападения сборной США
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Главный тренер сборной США Стив Керр высказался по поводу тактики нападения своей команды.

«На самом деле мы не собираемся придерживаться тех же тактик, которые применяли для Стефа или Клэя в НБА, но мы используем аналогичные действия, чтобы получить больше свободного пространства на площадке, получить баланс, атаковать через определённые участки площадки», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Сборная США на групповом этапе встретится с командами Греции, Иордании и Новой Зеландии.

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