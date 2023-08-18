15-летний россиянин присоединился к системе мадридского «Реала»

15-летний российский баскетболист Илья Фролов присоединился к системе мадридского «Реала». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». В Испании у Фролова было два просмотра: в «Реале» и в «Басконии». Оба клуба хотели подписать с ним контракт. Сам Илья выбрал мадридцев.

«Если честно, я даже и не думал о таком. Сейчас всё находится на уровне сбора необходимых документов. Моя цель – стать одним из величайших игроков в истории, играть в НБА или Евролиге», — приводит слова Фролова «Курская правда».

Со «сливочными» 15-летний центровой подписал соглашение сроком на три года. Сейчас Илья учит испанский и ожидает вызова в московское консульство, чтобы получить визу. Ожидается, что переезд в Мадрид будет осенью.

Фролов является четвёртым россиянином, который отправится в систему «Реала»: ранее это делали Егор Дёмин, Вадим Воронцов и Даниил Столбецкий.