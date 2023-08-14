Талантливый Дёмин и звёздный Швед. Кто из россиян сыграет за границей?

С россиянами, которые выступают внутри России, всё более или менее понятно — они на виду. Но в последние годы российские баскетболисты всё больше разбредаются по миру, и следить за ними всё проблематичнее.
«Чемпионат» и телеграм-канал «Перехват» рассказывают про игроков, которые выступают в главных европейских дивизионах, для начала же — уже традиционные но.
Совсем недавно (перед матчем мужских сборных России и Ирана в Перми) мы вспоминали о составе сборной перед чемпионатом мира 2019 года. И в нём был тот самый натурализованный форвард ЦСКА Джоэль Боломбой. Теперь же шансы Боломбоя, выступавшего в прошлом сезоне за «Олимпиакос», когда-либо сыграть в России или за сборную нашей страны стремятся к нулю, поэтому его в списке не будет.
Нет в списке и российских представителей NCAA. Да, это главный студенческий турнир Америки, но он непрофессиональный, и, даже несмотря на хорошие роли в своих командах у Саврасова, Лахина и Голдина, было бы неправильно сравнивать их с теми, кто уже дебютировал в профессиональном баскетболе.
Не будет здесь и Валерия Лиходея с Григорием Мотовиловым, выступающих в «Астане» и «Минске» соответственно. Их мы будем видеть часто в Единой лиге ВТБ, так что полноценно считать их клубы «иностранными» не приходится.
Но зато можно зайти в рейтинг молодых талантов.
В нашем списке — только те, у кого есть реальные шансы в следующем сезоне сыграть именно в высших дивизионах национальных чемпионатов. Россиян за границей — несколько десятков, но если попытаться сузить этот список до главных (на сегодня) представителей российского баскетбола за границей, то получится вот достаточно небольшой список.
Павел Савков, «Баскония» (Испания)
Павел Савков
Фото: baskonia.com
Вероятно (очень вероятно), что 21-летний защитник уже этим летом отправится в аренду, но прямо сейчас Павел Савков — игрок клуба чемпионата Испании и Евролиги.
Год назад баски отдавали его в аренду в «Фуэнлабраду», однако по ходу сезона забрали обратно и заявили в Евролигу и Лигу ACB — в национальном чемпионате Павел и за «Фуэнлабраду» играл, и дебютировал за основу «Басконии». Как будет в этом году, скоро узнаем, но российским любителям баскетбола точно не стоит терять Савкова из виду.
Александр Шашков, «Цедевита Олимпия» (Словения)
Александр Шашков
Фото: cedevita.olimpija.com
23-летний центровой провел отличный сезон за словенскую «Илирию» и пошёл на повышение. Ничего выше «Цедевиты Олимпии» в Словении нет, и именно туда взяли Шашкова.
По состоянию на начало сезона можем осторожно надеяться на то, что россиянин будет заявлен во все турниры, где выступает его клуб, в том числе в Адриатическую лигу и в Еврокубок.
Егор Кулешов, «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
Егор Кулешов
Фото: БК «Хапоэль» Беэр-Шева
Завершившийся сезон стал прорывным для Кулешова: он попал в десятку лучших местных (у Егора есть и израильское гражданство) игроков чемпионата, в апреле был признан лучшим израильтянином месяца и тогда же влетел в пятерку тура среди всех игроков чемпионата страны. В апреле Егор помог своему клубу выиграть Балканскую лигу (13 очков в финале) и закрепился в роли стартового защитника
По данным «Перехвата», игрока были бы рады видеть в своем составе несколько клубов Единой лиги. Однако пока что Кулешов решил, что в нынешнем клубе у него есть возможность продолжать прогрессировать, и принял предложение «Хапоэля».
Егор Дёмин, «Реал» Мадрид (Испания)
Егор Дёмин
Фото: Maria Jimenez/Getty Images
Этот рейтинг был бы неполным без Егора Демина. 17-летний российский защитник пока всё ещё выступает за молодежный состав «сливочных», но уже отчаянно стучится в двери главной команды. В прошлом сезоне Егор даже дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании в игре с «Уникахой» и выиграл юношескую Евролигу в составе мадридского гранда.
Кажется, его попадание в основной состав на регулярной основе — вопрос времени. Но мы никуда и не торопимся!
Алексей Швед, пока без команды
Алексей Швед
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Мы ещё не знаем будущую команду Алексея, но уже сейчас понятно, что в России позволить себе такой контракт не сможет ни один клуб. Это означает, что в следующем сезоне Швед, скорее всего, будет играть за границей.
Сам защитник рассказывал, что это может быть Евролига или Китай. В любом случае, что бы это ни было, очередной сезон в исполнении Шведа — то ещё зрелище, и вы точно не захотите такое пропустить.
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