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Российские баскетболисты, которые сыграют за пределами России в следующем сезоне

Талантливый Дёмин и звёздный Швед. Кто из россиян сыграет за границей?
Марат Арасланов
Кто из россиян сыграет за пределами страны?
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Пятёрка российских баскетболистов, которых мы не увидим в Лиге ВТБ.

С россиянами, которые выступают внутри России, всё более или менее понятно — они на виду. Но в последние годы российские баскетболисты всё больше разбредаются по миру, и следить за ними всё проблематичнее.

«Чемпионат» и телеграм-канал «Перехват» рассказывают про игроков, которые выступают в главных европейских дивизионах, для начала же — уже традиционные но.

Совсем недавно (перед матчем мужских сборных России и Ирана в Перми) мы вспоминали о составе сборной перед чемпионатом мира 2019 года. И в нём был тот самый натурализованный форвард ЦСКА Джоэль Боломбой. Теперь же шансы Боломбоя, выступавшего в прошлом сезоне за «Олимпиакос», когда-либо сыграть в России или за сборную нашей страны стремятся к нулю, поэтому его в списке не будет.

Нет в списке и российских представителей NCAA. Да, это главный студенческий турнир Америки, но он непрофессиональный, и, даже несмотря на хорошие роли в своих командах у Саврасова, Лахина и Голдина, было бы неправильно сравнивать их с теми, кто уже дебютировал в профессиональном баскетболе.

Не будет здесь и Валерия Лиходея с Григорием Мотовиловым, выступающих в «Астане» и «Минске» соответственно. Их мы будем видеть часто в Единой лиге ВТБ, так что полноценно считать их клубы «иностранными» не приходится.

Но зато можно зайти в рейтинг молодых талантов.

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В нашем списке — только те, у кого есть реальные шансы в следующем сезоне сыграть именно в высших дивизионах национальных чемпионатов. Россиян за границей — несколько десятков, но если попытаться сузить этот список до главных (на сегодня) представителей российского баскетбола за границей, то получится вот достаточно небольшой список.

Павел Савков, «Баскония» (Испания)

Павел Савков

Павел Савков

Фото: baskonia.com

Вероятно (очень вероятно), что 21-летний защитник уже этим летом отправится в аренду, но прямо сейчас Павел Савков — игрок клуба чемпионата Испании и Евролиги.

Год назад баски отдавали его в аренду в «Фуэнлабраду», однако по ходу сезона забрали обратно и заявили в Евролигу и Лигу ACB — в национальном чемпионате Павел и за «Фуэнлабраду» играл, и дебютировал за основу «Басконии». Как будет в этом году, скоро узнаем, но российским любителям баскетбола точно не стоит терять Савкова из виду.

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Александр Шашков, «Цедевита Олимпия» (Словения)

Александр Шашков

Александр Шашков

Фото: cedevita.olimpija.com

23-летний центровой провел отличный сезон за словенскую «Илирию» и пошёл на повышение. Ничего выше «Цедевиты Олимпии» в Словении нет, и именно туда взяли Шашкова.

По состоянию на начало сезона можем осторожно надеяться на то, что россиянин будет заявлен во все турниры, где выступает его клуб, в том числе в Адриатическую лигу и в Еврокубок.

Егор Кулешов, «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

Егор Кулешов

Егор Кулешов

Фото: БК «Хапоэль» Беэр-Шева

Завершившийся сезон стал прорывным для Кулешова: он попал в десятку лучших местных (у Егора есть и израильское гражданство) игроков чемпионата, в апреле был признан лучшим израильтянином месяца и тогда же влетел в пятерку тура среди всех игроков чемпионата страны. В апреле Егор помог своему клубу выиграть Балканскую лигу (13 очков в финале) и закрепился в роли стартового защитника

По данным «Перехвата», игрока были бы рады видеть в своем составе несколько клубов Единой лиги. Однако пока что Кулешов решил, что в нынешнем клубе у него есть возможность продолжать прогрессировать, и принял предложение «Хапоэля».

Егор Дёмин, «Реал» Мадрид (Испания)

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Maria Jimenez/Getty Images

Этот рейтинг был бы неполным без Егора Демина. 17-летний российский защитник пока всё ещё выступает за молодежный состав «сливочных», но уже отчаянно стучится в двери главной команды. В прошлом сезоне Егор даже дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании в игре с «Уникахой» и выиграл юношескую Евролигу в составе мадридского гранда.

Кажется, его попадание в основной состав на регулярной основе — вопрос времени. Но мы никуда и не торопимся!

Алексей Швед, пока без команды

Алексей Швед

Алексей Швед

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы ещё не знаем будущую команду Алексея, но уже сейчас понятно, что в России позволить себе такой контракт не сможет ни один клуб. Это означает, что в следующем сезоне Швед, скорее всего, будет играть за границей.

Сам защитник рассказывал, что это может быть Евролига или Китай. В любом случае, что бы это ни было, очередной сезон в исполнении Шведа — то ещё зрелище, и вы точно не захотите такое пропустить.

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