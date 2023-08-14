Талантливый Дёмин и звёздный Швед. Кто из россиян сыграет за границей?

С россиянами, которые выступают внутри России, всё более или менее понятно — они на виду. Но в последние годы российские баскетболисты всё больше разбредаются по миру, и следить за ними всё проблематичнее.

«Чемпионат» и телеграм-канал «Перехват» рассказывают про игроков, которые выступают в главных европейских дивизионах, для начала же — уже традиционные но.

Совсем недавно (перед матчем мужских сборных России и Ирана в Перми) мы вспоминали о составе сборной перед чемпионатом мира 2019 года. И в нём был тот самый натурализованный форвард ЦСКА Джоэль Боломбой. Теперь же шансы Боломбоя, выступавшего в прошлом сезоне за «Олимпиакос», когда-либо сыграть в России или за сборную нашей страны стремятся к нулю, поэтому его в списке не будет.

Нет в списке и российских представителей NCAA. Да, это главный студенческий турнир Америки, но он непрофессиональный, и, даже несмотря на хорошие роли в своих командах у Саврасова, Лахина и Голдина, было бы неправильно сравнивать их с теми, кто уже дебютировал в профессиональном баскетболе.

Не будет здесь и Валерия Лиходея с Григорием Мотовиловым, выступающих в «Астане» и «Минске» соответственно. Их мы будем видеть часто в Единой лиге ВТБ, так что полноценно считать их клубы «иностранными» не приходится.

Но зато можно зайти в рейтинг молодых талантов.

В нашем списке — только те, у кого есть реальные шансы в следующем сезоне сыграть именно в высших дивизионах национальных чемпионатов. Россиян за границей — несколько десятков, но если попытаться сузить этот список до главных (на сегодня) представителей российского баскетбола за границей, то получится вот достаточно небольшой список.

Павел Савков, «Баскония» (Испания)

Павел Савков Фото: baskonia.com

Вероятно (очень вероятно), что 21-летний защитник уже этим летом отправится в аренду, но прямо сейчас Павел Савков — игрок клуба чемпионата Испании и Евролиги.

Год назад баски отдавали его в аренду в «Фуэнлабраду», однако по ходу сезона забрали обратно и заявили в Евролигу и Лигу ACB — в национальном чемпионате Павел и за «Фуэнлабраду» играл, и дебютировал за основу «Басконии». Как будет в этом году, скоро узнаем, но российским любителям баскетбола точно не стоит терять Савкова из виду.

Александр Шашков, «Цедевита Олимпия» (Словения)

Александр Шашков Фото: cedevita.olimpija.com

23-летний центровой провел отличный сезон за словенскую «Илирию» и пошёл на повышение. Ничего выше «Цедевиты Олимпии» в Словении нет, и именно туда взяли Шашкова.

По состоянию на начало сезона можем осторожно надеяться на то, что россиянин будет заявлен во все турниры, где выступает его клуб, в том числе в Адриатическую лигу и в Еврокубок.

Егор Кулешов, «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

Егор Кулешов Фото: БК «Хапоэль» Беэр-Шева

Завершившийся сезон стал прорывным для Кулешова: он попал в десятку лучших местных (у Егора есть и израильское гражданство) игроков чемпионата, в апреле был признан лучшим израильтянином месяца и тогда же влетел в пятерку тура среди всех игроков чемпионата страны. В апреле Егор помог своему клубу выиграть Балканскую лигу (13 очков в финале) и закрепился в роли стартового защитника

По данным «Перехвата», игрока были бы рады видеть в своем составе несколько клубов Единой лиги. Однако пока что Кулешов решил, что в нынешнем клубе у него есть возможность продолжать прогрессировать, и принял предложение «Хапоэля».

Егор Дёмин, «Реал» Мадрид (Испания)

Егор Дёмин Фото: Maria Jimenez/Getty Images

Этот рейтинг был бы неполным без Егора Демина. 17-летний российский защитник пока всё ещё выступает за молодежный состав «сливочных», но уже отчаянно стучится в двери главной команды. В прошлом сезоне Егор даже дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании в игре с «Уникахой» и выиграл юношескую Евролигу в составе мадридского гранда.

Кажется, его попадание в основной состав на регулярной основе — вопрос времени. Но мы никуда и не торопимся!

Алексей Швед, пока без команды

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы ещё не знаем будущую команду Алексея, но уже сейчас понятно, что в России позволить себе такой контракт не сможет ни один клуб. Это означает, что в следующем сезоне Швед, скорее всего, будет играть за границей.

Сам защитник рассказывал, что это может быть Евролига или Китай. В любом случае, что бы это ни было, очередной сезон в исполнении Шведа — то ещё зрелище, и вы точно не захотите такое пропустить.