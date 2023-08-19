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Источник назвал две команды, готовые включиться в борьбу за Джоэла Эмбиида

Источник назвал две команды, готовые включиться в борьбу за Джоэла Эмбиида
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может сменить команду из-за обстановки в клубе, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, ситуация с разыгрывающим Джеймсом Харденом, который конфликтует с руководством команды из-за несостоявшегося обмена, может подтолкнуть 29-летнего Эмбиида к тому, чтобы покинуть клуб в поисках более конкурентной франшизы. Сообщается, что в случае интереса со стороны самого Эмбиида в борьбу за игрока готовы включиться «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

Напомним, ранее Харден заявил, что пытаться восстановить испорченные отношения с руководством «Филадельфии Сиксерс» уже поздно. Перед этим баскетболист назвал президента клуба по баскетбольным операция Дэрила Мори «лжецом».

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