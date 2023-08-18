Харден: поздно восстанавливать отношения с «Филадельфией»? Думаю, что это так
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден заявил, что уже поздно пытаться восстановить испорченные отношения с руководством команды.
«Сколько мне нужно терпения, чтобы пообщаться с руководством? Знаешь, я был терпелив всё лето.
Уже поздно восстанавливать отношения? Думаю, что это так», — сказал Харден в ролике, опубликованном в «твиттере» журналиста Джейсона Бристола.
Напомним, Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».
Ранее Харден намекнул на переезд в чемпионат Китая, заявив во время поездки, что чувствует огромную любовь местных болельщиков и что они заслужили увидеть, как он играет.
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