Харден: поздно восстанавливать отношения с «Филадельфией»? Думаю, что это так

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден заявил, что уже поздно пытаться восстановить испорченные отношения с руководством команды.

«Сколько мне нужно терпения, чтобы пообщаться с руководством? Знаешь, я был терпелив всё лето.

Уже поздно восстанавливать отношения? Думаю, что это так», — сказал Харден в ролике, опубликованном в «твиттере» журналиста Джейсона Бристола.

Напомним, Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».

Ранее Харден намекнул на переезд в чемпионат Китая, заявив во время поездки, что чувствует огромную любовь местных болельщиков и что они заслужили увидеть, как он играет.