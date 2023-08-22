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«Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто» за кражу конфиденциальной информации

«Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто» за кражу конфиденциальной информации
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Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто Рэпторс», обвинив новый тренерский штаб «Рэпторс» в найме «крота», который передавал команде свои отчёты о разведке и другие конфиденциальные материалы, сообщает Reuters.

«Никс» обвинили своего бывшего помощника по видео, аналитике и развитию игроков Икечукву Азотама, который покинул команду на прошлой неделе, в краже тысяч файлов и пересылке их «Рэпторс».

Отмечается, «Никс» впервые наняли Азотама в качестве координатора видео в 2020 году. В иске говорится, что «Рэпторс» наняли Азотама в июне, а предложение по работе от «Никс» он получил в конце июля.

Согласно иску, примерно в то же время Азотам начал отправлять «Торонто» конфиденциальную информацию, включая подробности об организационной структуре команды, отчеты об играх, тенденциях соперников и различные видеоматериалы.

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