«Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто» за кражу конфиденциальной информации

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» подал в суд на «Торонто Рэпторс», обвинив новый тренерский штаб «Рэпторс» в найме «крота», который передавал команде свои отчёты о разведке и другие конфиденциальные материалы, сообщает Reuters.
«Никс» обвинили своего бывшего помощника по видео, аналитике и развитию игроков Икечукву Азотама, который покинул команду на прошлой неделе, в краже тысяч файлов и пересылке их «Рэпторс».
Отмечается, «Никс» впервые наняли Азотама в качестве координатора видео в 2020 году. В иске говорится, что «Рэпторс» наняли Азотама в июне, а предложение по работе от «Никс» он получил в конце июля.
Согласно иску, примерно в то же время Азотам начал отправлять «Торонто» конфиденциальную информацию, включая подробности об организационной структуре команды, отчеты об играх, тенденциях соперников и различные видеоматериалы.
- 22 августа 2023
-
03:57
-
00:58
-
00:46
-
00:31
- 21 августа 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
18:36
-
18:28
-
17:59
-
17:39
-
17:24
-
16:59
-
16:43
-
16:06
-
15:21
-
14:46
-
14:09
-
13:49
-
13:26
-
12:36
-
12:20
-
11:28
-
10:57
-
10:22
-
09:41
-
09:27
-
08:24
-
07:55