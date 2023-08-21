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Друзья и одноклубники Леброна Джеймса ставят Майкла Джордана выше Короля в споре за лучшего в истории НБА

«Леброн — продукт Джордана». Даже друзья Короля ставят Майкла на первое место в истории
Марат Арасланов
Его Воздушество окончательно победил?
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Его Воздушество окончательно победил?

Заочная битва Леброна Джеймса с Майклом Джорданом за звание лучшего баскетболиста в истории продолжается. И пусть она по большей части разворачивается на страницах различных изданий, но абсолютно каждый раз дискуссия получается жаркой. У каждой из сторон есть свои аргументы, которые (по версии стороны, их предъявляющей) должны ставить окончательную точку в споре. Но это лишь подбрасывает дров в костёр неостанавливающегося спора.

«Чемпионат» в конце прошлого года сделал свой первый рейтинг сильнейших баскетболистов в истории НБА. И результаты, честно сказать, удивили создателей. Из 15 легендарных фамилий на первую строчку с большим отрывом по количеству голосов был отправлен Майкл Джордан. А вот Леброн обосновался на десятой позиции. После этого, правда, Король вышел на первое место по количеству набранных очков в истории НБА, добавив мощный аргумент своим поклонникам.

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Но сегодня хочется вспомнить о том, какой выбор делали партнёры и друзья Леброна Джеймса, когда им задавали один из самых сложных баскетбольных вопросов. Казалось, что величие Джеймса как раз можно было оценить лучше всего, играя с ним в одной команде и смотря на то, как форвард пашет на тренировках. Но многие делали свой выбор в пользу Его Воздушества.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис

Фото: Harry How/Getty Images

Действующий игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис выиграл с Леброном не только титул чемпиона НБА, но и Олимпиаду в составе сборной США. Баскетболисты близко дружат, но даже Дэвис не поставил Лебона на первое место.

«Леброн другой. Я из Чикаго, поэтому люблю Майкла Джордана. Единственное, что могу сказать, этот вопрос вызывает ожесточённые споры. Нужны факты. И Леброн определённо добавил аргумент в свою пользу, выиграв чемпионат с «Лейкерс», — сказал Энтони Дэвис.

Рэй Аллен — тот игрок, который своим дальним попаданием фактически спас для «Майами» и лично для Леброна финальную серию с «Сан-Антонио». Аллен всегда избегал громких заявлений. Но выбор и для него был очевиден.

«На мой взгляд, Эм Джей — величайший. Леброн — продукт Джордана. Многие из тех качеств, что есть у Джеймса в его ДНК, исходят от Майкла. Все, кто говорит, что Леброн — величайший, растут в сегодняшнюю эпоху. Они верят в вещи согласно своему восприятию, и это нормально. Но то, как Джордан повлиял на игру… Он мёртвой хваткой держал лигу и вселял страх во всех, потому что был неудержимым баскетболистом», — сказал член Зала славы в одном из интервью.

Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс

Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс

Фото: Chris Trotman/Getty Images

С Дуэйном Уэйдом Леброн прошёл многое. Перебрался к нему в «Майами», где дважды становился чемпионом за четыре сезона. Проводил летние отпуска. Переманивал Флэша в «Кливленд». Но Дуэйн ещё в 2016 году сделал свой выбор в вопросе величайшего баскетболиста в истории.

«Нет, невозможно обойти Майкла. Это просто невозможно. Единственное, что можно сделать – это сравняться с ним по величию. Но 19-й лунки нет. В прошлом сезоне Леброн поднялся в моих, да не только в моих глазах… он достиг 15-й лунки. Он делает всё как надо», — сказал Уэйд.

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Интересную версию предложил партнёр Леброна по «Лейкерс» Куинн Кук.

«Да-да, Майкл — величайший игрок в истории НБА за всё время. Особенно в 80-х и 90-х. Затем у Коби было своё время. У Шака – своё. Леброн же самый доминирующий. Вот уже больше полутора десятков лет он один из лучших в лиге», — заявил Кук.

Совсем недавно со своей версией выступил Марио Чалмерс. Разыгрывающий, который выходил в стартовой пятёрке «Майами Хит» вместе с Леброном и многому учился у звёздного баскетболиста.

«Я не имел в виду, что игроки не боятся Леброна. Дело в том, что мы знаем о Броне всё. Мы росли, наблюдая за Броном, он всегда был инфлюэнсером в социальных сетях, любая информация о нём всегда отображалась в СМИ.

Итак, когда ты знаешь, что он хороший парень, он ходячий трипл-дабл, ты не боишься его. Он не собирается отрывать тебе голову, как говорили о Джордане. О Джордане ходили такие истории: «Не разговаривай с Джорданом, потому что он откусит тебе голову и наберёт против тебя 60 очков». О Леброне таких историй не было.

Я не критикую его. Многие говорят: «Ты его партнёр по команде. Как ты можешь обливать его грязью?» Я не обливаю его грязью. Я думаю, что Леброн – величайший игрок в истории, но для меня он не величайший. Однако это совсем другая тема. Это личная тема», – сказал Чалмерс в одном из подкастов.

Кармело Энтони и Леброн Джеймс

Кармело Энтони и Леброн Джеймс

Фото: Elsa/Getty Images

Очень трудно пришлось Кармело Энтони. Близкий друг Леброна, которому Король спас жизнь во время летнего отдыха на море. Но даже Кармело не сомневается ни на секунду, что Майкл — номер один.

«Мы все знаем, что Эм Джей — величайший из всех. Кажется, что все это знают и все с этим согласны. Но почему мы не можем сказать это и одновременно признавать величие и заслуги Леброна?» — сказал Энтони.

Шакил О’Нил и Леброн Джеймс

Шакил О’Нил и Леброн Джеймс

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

А вот Шакил О’Нил, пожалуй, самый авторитетный из всех спикеров. Он не только играл с Леброном в одной команде, но также боролся с Джорданом, когда тот побеждал со своим «Чикаго».

«Молодой Леброн был больше похож на Мэджика Джонсона. Что-то вроде Джонсона со способностями Джордана. Но Джордан – он просто особенный. Он всегда делал то, что не мог сделать никто. Его игру невозможно сравнить ни с чем. В противостоянии Джордана и Джеймса я бы отдал предпочтение Майклу», – заявил Шак.

Здесь можно было бы поставить окончательную точку. Но, кажется, подобных сравнений будет ещё очень много. Леброн всё ещё действующий игрок НБА. Он переписывает историю лиги, бьёт рекорды и всерьёз настроен догнать Майкла Джордана по количеству титулов. И с каждым новым достижением Короля споров о его величии будет только больше.

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