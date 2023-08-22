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Генменеджер «Чикаго»: наши результаты без Лонзо Болла показывают, насколько он был хорош

Генменеджер «Чикаго»: наши результаты без Лонзо Болла показывают, насколько он был хорош
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Генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли высказался о защитнике Лонзо Болле, который из-за травмы не играет с начала 2022 года.

«По ходу моего второго сезона здесь мне казалось, что мы сделали несколько действительно положительных вещей. Перед перерывом на Матч звёзд мы шли первыми на Востоке, но сначала вылетел Лонзо, а затем мы страдали из-за травм всю оставшуюся часть сезона. Нам приходилось собирать состав из тех, кто оставался здоров. В итоге мы сыграли в первом раунде плей-офф, но вы помните, как это было.

В прошлом году Лонзо не вернулся, и я не хочу винить его, но думаю, что он повлиял на то, насколько хороши мы были тогда. И это на самом деле говорит о том, насколько он хорош», – приводит слова Эверсли The Athletic.

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