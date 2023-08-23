Яннис Адетокунбо встретился с рэпером Дрейком во время его концерта в Лос-Анджелесе

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретился с рэпером Дрейком во время его запланированного концерта в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях 36-летнего исполнителя.

Дрейк и Яннис Адетокунбо Фото: Из личного архива Дрейка

Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни посетил концерт известного канадского рэп-исполнителя.

Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси: