Яннис Адетокунбо встретился с рэпером Дрейком во время его концерта в Лос-Анджелесе
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Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретился с рэпером Дрейком во время его запланированного концерта в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).
Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях 36-летнего исполнителя.
Дрейк и Яннис Адетокунбо
Фото: Из личного архива Дрейка
Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни посетил концерт известного канадского рэп-исполнителя.
Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси:
С кем ещё увиделся Дрейк:
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