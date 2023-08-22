Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс и его сын Бронни посетили концерт Дрейка в Лос-Анджелесе

Леброн Джеймс и его сын Бронни посетили концерт Дрейка в Лос-Анджелесе
Комментарии

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни посетил концерт известного канадского рэп-исполнителя Дрейка.

В Сети появилось видео, на котором Дрейк представляет Леброна и Бронни Джеймсов перед началом своего шоу в Лос-Анджелесе.

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

В прошлом сезоне НБА он вместе с «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, в которой его команда уступила «Денвер Наггетс».

Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.

Материалы по теме
Журналист The Ringer: Леброн Джеймс может перейти в «Филадельфию», чтобы сыграть с сыном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android