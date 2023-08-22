Леброн Джеймс и его сын Бронни посетили концерт Дрейка в Лос-Анджелесе

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни посетил концерт известного канадского рэп-исполнителя Дрейка.

В Сети появилось видео, на котором Дрейк представляет Леброна и Бронни Джеймсов перед началом своего шоу в Лос-Анджелесе.

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

В прошлом сезоне НБА он вместе с «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, в которой его команда уступила «Денвер Наггетс».

Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.