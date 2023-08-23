Трей Янг провёл индивидуальную тренировку с персональным тренером

Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в индивидуальной тренировке с персональным тренером Алексом Баззеллом.
Алекс Баззелл известен тем, что индивидуально работает со звёздными игроками как мужской, так и женской НБА. 33-летний специалист также известен своей работой с бывшим игроком Кармело Энтони.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Отметим, что 24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.
В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,3, трёхочковых — 33,3.
Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес:
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