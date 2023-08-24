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Умерла жена Стэна ван Ганди

Умерла жена Стэна ван Ганди
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Кимберли ван Ганди, жена известного баскетбольного тренера и комментатора Стэна ван Ганди, скончалась в возрасте 61 года, сообщает твиттер NBA Buzz. Это произошло ещё 16 августа, но информация об этом появилась только сейчас. Семья не назвала причину смерти, отметив только, что она стала неожиданной.

Стэн и Кимберли были в браке 25 лет. Они впервые познакомились в 1984 году, а оформили отношения в мае 1998-го. У них четверо детей: сын Майкл и дочери Шеннон, Элисон и Келли.

63-летний Стэн ван Ганди возглавлял четыре клуба НБА: «Майами Хит» (2003–2005), «Орландо Мэджик» (2007–2012), «Детройт Пистонс» (2014–2018), «Нью-Орлеан Пеликанс» (2020–2021). С 1995 по 2003 годы он также был ассистентом в «Хит», а до этого 15 лет работал в университетских командах.

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