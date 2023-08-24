В «Филадельфии» рассказали о перенесённой Монтрезлом Харреллом операции

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Монтрезл Харрелл успешно перенёс операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки и мениска, полученного в начале месяца.
Об этом сообщает Philadelphia Inquirer со ссылкой на пресс-службу клуба. Отмечается, что 29-летний баскетболист выбыл на неопределённый срок.
Напомним, в середине июля Харрелл официально заключил новый контракт с «Филадельфией» на один год. Общая сумма сделки составляет $ 2,89 млн. В прошлом сезоне центровой заработал в «Сиксерс» $ 2,46 млн.
В минувшем регулярном сезоне Монтрезл принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, делая 2,8 подбора и 0,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,8, штрафных — 69,3. В минувшем плей-офф игрок принял участие в двух встречах.
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