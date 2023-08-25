Яннис Адетокунбо рассказал, в каком случае не согласится продлить контракт с «Милуоки»

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, при каких обстоятельствах не продлит контракт с командой из Висконсина.
«Я не был бы лучшей версией себя, если бы не знал, что все находятся одной волне со мной, где все стремятся к чемпионству и будут жертвовать временем, находясь вдали от своей семьи, как я. Если у меня не будет таких ощущений, то я не заключу новый контракт», — приводит слова Адетокунбо New York Times.
Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
Действующий контракт 28-летнего баскетболиста с «Милуоки» рассчитан до конца сезона-2025/2026 ($ 51 935 268 — опция игрока). В сезоне-2023/2024 греческий форвард заработает $ 45 640 084.
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