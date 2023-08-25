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Сборная Германии уверенно победила Японию на ЧМ-2023

Сборная Германии уверенно победила Японию на ЧМ-2023
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Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы Е состоялся матч между сборными Германии и Японии. Победу по его итогам добыли немецкие баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 81:63.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Мориц Вагнер. Своей команде он принёс 25 очков. В составе японских игроков чаще всего кольцо немцев поражал форвард Юта Ватанабэ. В его активе 20 очков.

Также в группе Е выступают национальные команды Австралии и Финляндии. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 98:72 добыли австралийцы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 15:10 МСК
Германия
Окончен
81 : 63
Япония
Германия: Вагнер - 25, Шрёдер - 14, Тайс - 13, Вагнер - 10, Фойгтман - 6, Обст - 6, Бонга - 4, Тиман - 3, Ло, Гиффей, Холлац, Кремер
Япония: Ватанабэ - 20, Баба - 15, Хоукинсон - 9, Кавамура - 7, Томинага - 5, Ёсии - 3, Хиэдзима - 2, Нисида - 2, Тогаси, Хара, Иноуэ, Кавамата
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