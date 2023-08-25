Сборная Германии уверенно победила Японию на ЧМ-2023

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы Е состоялся матч между сборными Германии и Японии. Победу по его итогам добыли немецкие баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 81:63.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Мориц Вагнер. Своей команде он принёс 25 очков. В составе японских игроков чаще всего кольцо немцев поражал форвард Юта Ватанабэ. В его активе 20 очков.

Также в группе Е выступают национальные команды Австралии и Финляндии. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 98:72 добыли австралийцы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.