ЦСКА разгромил «Парму» в товарищеском матче

Сегодня, 25 августа, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и пермская «Парма». Игра закончилась крупной победой армейцев со счётом 110:71. Отметим, что матч не был доступен для болельщиков и прессы.
В составе победителей отличился новичок Тони Джекири. Центровой набрал 15 очков и совершил пять подборов. Также выделился форвард Ливио Жан-Шарль, на счету которого 13 очков и шесть результативных передач.
В составе пермского клуба стоит отметить защитника Александра Платунова, который принёс своей команде 15 очков, пять подборов и четыре передачи, и его коллегу по амплуа Владислава Перевалова, набравшего 13 очков.
Ранее Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который состоится с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».
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