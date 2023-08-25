ЦСКА разгромил «Парму» в товарищеском матче

Сегодня, 25 августа, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и пермская «Парма». Игра закончилась крупной победой армейцев со счётом 110:71. Отметим, что матч не был доступен для болельщиков и прессы.

В составе победителей отличился новичок Тони Джекири. Центровой набрал 15 очков и совершил пять подборов. Также выделился форвард Ливио Жан-Шарль, на счету которого 13 очков и шесть результативных передач.

В составе пермского клуба стоит отметить защитника Александра Платунова, который принёс своей команде 15 очков, пять подборов и четыре передачи, и его коллегу по амплуа Владислава Перевалова, набравшего 13 очков.

Ранее Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который состоится с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».