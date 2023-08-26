Сборная Грузии одержала победу над Кабо-Верде в своём дебютном матче на чемпионатах мира

Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Победу по его итогам добыли грузинские баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 85:60
Лучшую результативность в составе победителей показали центровые Торнике Шенгелия, набравший 16 очков и семь подборов, и Гога Битадзе, на счету которого 15 очков и 11 подборов. В составе сборной Кабо-Верде выделился форвард Кеннети Мендеш, пополнивший копилку своей команды на 11 очков.
Также в группе F выступают национальные команды Словении и Венесуэлы. Свой матч они также проведут сегодня.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.
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