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Сборная Грузии одержала победу над Кабо-Верде в своём дебютном матче на чемпионатах мира

Сборная Грузии одержала победу над Кабо-Верде в своём дебютном матче на чемпионатах мира
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Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Грузии и Кабо-Верде. Победу по его итогам добыли грузинские баскетболисты. Встреча завершилась со счётом 85:60

Лучшую результативность в составе победителей показали центровые Торнике Шенгелия, набравший 16 очков и семь подборов, и Гога Битадзе, на счету которого 15 очков и 11 подборов. В составе сборной Кабо-Верде выделился форвард Кеннети Мендеш, пополнивший копилку своей команды на 11 очков.

Также в группе F выступают национальные команды Словении и Венесуэлы. Свой матч они также проведут сегодня.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
60 : 85
Грузия
Кабо-Верде: Лима, Да Роза, Алмейда, Мендонса, Коррейя, Алмейда, Мендеш, Тавареш, Коронел, Гомеш, Гомеш, Тавареш
Грузия: Андроникашвили, Мамукелашвили, Джинчарадзе, Лука, Цинцадзе, Шермадини, Санадзе, Турдзиладзе, Беришвили, Шенгелия, Макфадден, Битадзе
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