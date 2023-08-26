Испания разгромила Кот-д'Ивуар с разницей 30 очков в 1-м туре чемпионата мира

Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы G состоялся матч между сборными Испании и Кот-д'Ивуара. Победу по его итогам одержала европейская сборная со счётом 94:64.

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Вилли Эрнангомес, набравший 22 очка.

Также в группе G выступают сборные Бразилии и Ирана, которые уже сыграли свой матч — встреча завершилась победой сборной Бразилии с разгромным счётом 100:59.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.