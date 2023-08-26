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Испания разгромила Кот-д'Ивуар с разницей 30 очков в 1-м туре чемпионата мира

Испания разгромила Кот-д'Ивуар с разницей 30 очков в 1-м туре чемпионата мира
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Сегодня, 26 августа, проходит второй игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы G состоялся матч между сборными Испании и Кот-д'Ивуара. Победу по его итогам одержала европейская сборная со счётом 94:64.

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Вилли Эрнангомес, набравший 22 очка.

Также в группе G выступают сборные Бразилии и Ирана, которые уже сыграли свой матч — встреча завершилась победой сборной Бразилии с разгромным счётом 100:59.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
26 августа 2023, суббота. 16:30 МСК
Испания
Окончен
94 : 64
Кот-д'Ивуар
Испания: Эрнангомес - 22, Гаруба - 12, Эрнангомес - 11, Клавер - 9, Абринес - 9, Брисуэла - 8, Альдама - 8, Фернандес - 5, Нуньес - 3, Парра - 3, Диас - 2, Льюль - 2
Кот-д'Ивуар: Коне - 11, Далли - 10, Абуо - 9, Фофана - 7, Зузуа - 7, Фофана - 6, Мулар - 5, Дадье - 4, Диабате - 2, Ба - 2, Тап - 1, Сидибе
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