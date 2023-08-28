«Жизнь нелегка». Лонзо Болл высказался о том, что он пропустит очередной сезон НБА

Защитник «Чикаго Буллз» Лонзо Болл высказался по поводу новости о том, что он пропустит сезон-2023/24.

«Жизнь нелегка. Если ты хочешь получить от нее максимум, ты должен выкладываться по полной. Если тебя сбивают с ног, ты должен каждый раз подниматься, если хочешь идти дальше. Всегда можно бросить все и пойти по легкому пути, надуться и уйти в сторону. Но для меня, если пытаюсь добраться до того места, куда я хочу попасть, ты я должен встать на ноги, смахнуть пыль и продолжать идти вперед.

Внешний шум меня не беспокоит. Стивен Эй — у него широкая платформа. И я просто не люблю, когда люди распространяют подобные фальшивые новости, особенно человек его уровня, который может затронуть многих людей. Что касается меня, то я знаю, что мне нужно делать, чтобы вернуться. И я просто иду по пути, делая то, что должен делать каждый день, шаг за шагом. Я не заглядываю далеко вперед. Я знаю, что в ближайшем будущем я обязательно вернусь на площадку», — приводит слова Болла Hoopshype.

Напомним, 25-летний Болл не играет с начала 2022 года. Игрок полностью пропустил минувший сезон из-за травмы колена.