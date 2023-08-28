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Испания без проблем обыграла Бразилию и гарантировала выход в следующую стадию

Испания без проблем обыграла Бразилию и гарантировала выход в следующую стадию
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались действующий чемпион сборная Испании и команда Бразилии. Игра закончилась со счётом 96:78 в пользу испанцев.

Самым результативным у победителей оказался лёгкий форвард Санти Альдама, на счету которого 15 очков и четыре подбора. В составе сборной Бразилии выделился форвард Бруно Кабокло, принесший в копилку своей команды 15 очков и 11 подборов.

Сборная Испании после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы G, имея в своём активе две победы. Бразилия идёт второй — одна победа, одно поражение.

В заключительном матче группового этапа испанцам предстоит встреча с командой Ирана, а сборная Бразилии сыграет с Кот-д'Ивуаром.

ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
28 августа 2023, понедельник. 16:30 МСК
Бразилия
Окончен
78 : 96
Испания
Бразилия: Кабокло - 13, душ Сантуш - 8, Фелисио - 5, Бените - 4, Соарес - 3, Де Паула - 3, Уэртас - 2, Мейндл - 2, Диас - 2, Сантос, Нето, дос Анжос
Испания: Диас - 9, Фернандес - 8, Альдама - 7, Нуньес - 7, Эрнангомес - 6, Брисуэла - 4, Эрнангомес - 3, Клавер - 2, Гаруба - 2, Льюль - 2, Абринес, Парра
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