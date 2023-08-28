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Сборная Бразилии поддержала травмированного Рауля Нето

Сборная Бразилии поддержала травмированного Рауля Нето
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Сборная Бразилии поддержала своего разыгрывающего и лидера Рауля Нето, который больше не сыграет на текущем чемпионате мира после травмы, полученной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2023 с командой Ирана (100:59).

Федерация баскетбола Бразилии на своей странице в «Твиттере» опубликовала фото с футболкой игрока перед началом матча 2-го тура с командой Испании.

Фото: https://twitter.com/basquetebrasil/status/1696144393043145210/photo/1

Напомним, в матче с Ираном Нето столкнулся с соперником, после чего упал и закричал от боли, держась за правое колено. Игрок не смог самостоятельно подняться и покинул пределы площадки на носилках.

Позднее стало известно, что баскетболист получил разрыв наколенного сухожилия и не сможет продолжить выступление на чемпионате мира.

Травма Нето:
Фото
Лидера сборной Бразилии унесли на носилках. Он кричал и плакал от боли
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