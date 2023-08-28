Сборная Бразилии поддержала травмированного Рауля Нето

Сборная Бразилии поддержала своего разыгрывающего и лидера Рауля Нето, который больше не сыграет на текущем чемпионате мира после травмы, полученной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2023 с командой Ирана (100:59).
Федерация баскетбола Бразилии на своей странице в «Твиттере» опубликовала фото с футболкой игрока перед началом матча 2-го тура с командой Испании.
Фото: https://twitter.com/basquetebrasil/status/1696144393043145210/photo/1
Напомним, в матче с Ираном Нето столкнулся с соперником, после чего упал и закричал от боли, держась за правое колено. Игрок не смог самостоятельно подняться и покинул пределы площадки на носилках.
Позднее стало известно, что баскетболист получил разрыв наколенного сухожилия и не сможет продолжить выступление на чемпионате мира.
- 28 августа 2023
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:41
-
14:29
-
14:14
-
14:04
-
14:02
-
13:43
-
12:59
-
12:37
-
12:16
-
11:11
-
11:07
-
10:25
-
10:19
-
10:15
-
09:54
-
09:46
-
08:00
-
07:49
-
06:35
-
05:53
-
04:23
-
03:36
-
02:24
-
01:48
-
00:44
- 27 августа 2023
-
23:37
-
23:05
-
22:48