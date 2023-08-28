Отец Дончича: Лука стал капитаном, но он и раньше был лидером и в сборной, и в клубе

Саша Дончич, отец звёздного разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича, высказался о сыне и стартовавшем чемпионате мира по баскетболу — 2023.
«Теперь Лука официально капитан, но я думаю, что он и раньше был лидером. Не только в сборной, но и в «Далласе». В свои 24 года у него большой опыт лидерства, и я думаю, что он справится с этой ролью.
Травмы Влатко Чанчара и Эдо Мурича – это потеря для Словении, они важные игроки. Теперь остальные игроки понимают, что им нужно брать на себя больше ответственности и играть.
Ожидания? У нашей команды проблемы с травмами, поэтому я не знаю, но если мы выйдем в четвертьфинал, то дальше всё будет решать одна игра, поэтому ожидать можно чего угодно.
Если Словения выиграет все три матча в первом раунде, они смогут обыграть Германию или Австралию в следующей стадии. В любом случае Германия – прекрасная команда, и с ними будет очень тяжело. Именно поэтому я думаю, что поездка в Манилу уже будет большим успехом.
Сборная Франции? Пока это для меня самый большой сюрприз. Перед началом чемпионата мира я думал, что Франция является одним из фаворитов на медали. Но это баскетбол – всегда нужно быть готовым к неожиданностям», — приводит слова Саши Дончича Basket News.
- 28 августа 2023
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