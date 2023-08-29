Нейт Робинсон: Джимми Батлер был всего лишь игроком с уклоном на оборону

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон рассказал о своём периоде в «Чикаго Буллз». В частности, Робинсон также упомянул ныне звёздного лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.
«Когда я играл за «Буллз», Джимми Батлер был всего лишь баскетболистом с уклоном на игру в защите. Мне пришлось постараться, чтобы Джимми стал тем, кого мы знаем сейчас», — заявил Робинсон в подкасте Гилберта Аренаса.
Робинсон выступал за «Чикаго» на протяжении сезона-2012/2013 НБА. В 82 матчах он набирал в среднем 13,1 очка, 4,4 передачи и 2,2 подбора. Тем временем на счету Батлера тогда были скромные 8,6 очка, четыре подбора и 1,4 передачи в среднем.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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