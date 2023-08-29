Джордан Кларксон установил рекорд чемпионатов мира по баскетболу
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Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон установил историческое достижение в рамках чемпионатов мира. Сегодня, 29 августа, он набрал 23 очка, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач в проигранном матче третьего круга группового этапа чемпионата мира по баскетболу с командой Италии (83:90).
Кларксон стал первым игроком в истории, который набирал не менее 20 очков и отдавал не менее пяти передач в своих первых трёх матчах чемпионата мира.
Сборная Филиппин, несмотря на результативность Кларксона, потерпела три поражения и заняла последнее место в группе А.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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