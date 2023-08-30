«Для меня это странно». Остин Ривз рассказал о своём отношении к популярности

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о том, как он относится к популярности, которой он достиг во второй половине сезона-2022/23.

«Для меня это странно. Но когда я не играю в баскетбол, я не думаю об этом. Я обычный человек, я провожу время дома, с семьёй. Я много играю в видеоигры, в гольф», — приводит слова Ривза Clutch Points.

Во второй половине сезона, после Матча восходящих звёзд, 25-летний Остин Ривз повысил уровень своей игры и стал по-настоящему важным игроком в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в оставшейся части регулярного чемпионата и плей-офф НБА.

Сейчас Ривз вместе со сборной США выступает на чемпионате мира. 28 августа американцы встречались с национальной командой Греции. Счёт встречи — 109:81 в пользу американцев.