Фанаты нарисовали граффити в честь Остина Ривза

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В Лос-Анджелесе фанаты сделали граффити в честь защитника сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза.

Граффити Остина Ривза

Сейчас Ривз вместе со сборной США выступает на чемпионате мира. 28 августа американцы встречались с национальной командой Греции. Счёт матча — 109:81 в пользу американцев.

Самым результативным игроком встречи стал центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис, который записал в свой актив 17 очков. В составе сборной США наилучшую результативность показал как раз Остин Ривз, в активе которого 15 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

Сборная США после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы С с двумя победами. Греция идёт второй — у неё одна победа и одно поражение.

В заключительном матче группового этапа американцам предстоит встреча с командой Иордании, а сборная Греции сыграет с Новой Зеландией.