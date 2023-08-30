Фанаты нарисовали граффити в честь Остина Ривза

В Лос-Анджелесе фанаты сделали граффити в честь защитника сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза.
Граффити Остина Ривза
Сейчас Ривз вместе со сборной США выступает на чемпионате мира. 28 августа американцы встречались с национальной командой Греции. Счёт матча — 109:81 в пользу американцев.
Самым результативным игроком встречи стал центровой сборной Греции Георгиос Папаяннис, который записал в свой актив 17 очков. В составе сборной США наилучшую результативность показал как раз Остин Ривз, в активе которого 15 очков, пять подборов и шесть результативных передач.
Сборная США после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы С с двумя победами. Греция идёт второй — у неё одна победа и одно поражение.
В заключительном матче группового этапа американцам предстоит встреча с командой Иордании, а сборная Греции сыграет с Новой Зеландией.
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