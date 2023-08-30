Расписание матчей второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023

На проходящем в эти дни чемпионате мира по баскетболу завершился первый групповой этап, по итогам которого 16 сильнейших команд сформировали четыре новых квартета для борьбы за выход в четвертьфинальную стадию. Сегодня, 30 августа, определился состав всех групп второго этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго этапа.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Расписание матчей второго группового этапа:

1 сентября:

Группа I. 11:00 мск. Сербия — Италия.

Группа К. 11:30 Германия — Грузия.

Группа J. 11:40 США — Черногория.

Группа L. 12:45 Испания — Латвия.

Группа I. 15:00 Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико.

Группа К. 15:10 Словения — Австралия.

Группа J. 15:40 Литва — Греция.

Группа L. 16:30 Канада — Бразилия.

3 сентября:

Группа К. 10:30 Австралия — Грузия.

Группа I. 11:00 Италия — Пуэрто-Рико.

Группа J. 11:40 Греция — Черногория.

Группа L. 12:45 Бразилия — Латвия.

Группа К. 14:10 Германия — Словения.

Группа I. 15:00 Доминиканская Республика — Сербия.

Группа J. 15:40 США — Литва.

Группа L. 16:30 Испания — Канада.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.