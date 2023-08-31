«Hala Madrid». Дончич эмоционально отреагировал на новость об игре «Далласа» с «Реалом»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич отреагировал на новость о товарищеской игре с «Реал Мадридом».

Игрок сборной Словении опубликовал в социальных сетях видео, на котором он запечатлен во время своей работы в клубе, и подписал его «Hala Madrid». Также он поделился официальным постом встречи «Далласа» и «Реала», приложив к нему несколько улыбающихся лиц с эмодзи в виде сердечек.

В среду стало известно, что «Маверикс» проведут предсезонную игру против действующих чемпионов Евролиги 10 октября в Мадриде. Это историческое событие, поскольку исполняется 35 лет с момента проведения первых матчей НБА в столице Испании.

До приезда в НБА Дончич провел свои юношеские годы в Мадриде, играя за мадридский клуб. Он выступал в команде с 2015 по 2018 год и помог команде выиграть Евролигу в 2018 году.