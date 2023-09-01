Словения, Литва, США и Германия — в четвертьфинале ЧМ-2023

Сборные США, Словении, Литвы и Германии досрочно оформили выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2023. Все эти национальные команды выиграли все четыре встречи на турнире.

Американцы лидируют в группе J, победив Черногорию (85:73), Иорданию (110:62), Грецию (109:81) и Новую Зеландию (99:72).

Литва занимает второе место в группе J, уступая США лишь по дополнительным показателям. На своём пути они сумели одержать победу в матчах с Грецией (92:67), Черногорией (91:71), Мексикой (96:66) и Египтом (93:67).

Сборная Германии занимает первую строчку в группе K, сумев победить Грузию (100:73), Финляндию (101:75), Австралию (85:82) и Японию (81:63).

Словенцы находятся в той же группе, что и Германия, и уступают им лишь по общей разнице очков. Сборная во главе с Лукой Дончичем одолела Австралию (91:80), Кабо-Верде (92:77), Грузию (88:67) и Венесуэлу (100:85).