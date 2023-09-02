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Александр Везенков сфотографился с формой «Сакраменто Кингз»

Александр Везенков сфотографился с формой «Сакраменто Кингз»
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Новоиспечённый форвард «Сакраменто Кингз» Александр Везенков сфотографировался с формой своей новой команды.

Александр Везенков с формой «Сакраменто Кингз»

Александр Везенков с формой «Сакраменто Кингз»

Фото: Basket News в своих социальных сетях

Везенков перешёл в «Сакраменто» нынешним летом. Соглашение будет рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Игрок эмоционально встретил переход.

«Как же я счастлив и взволнован! Это было важное решение в моей карьере, и я действительно рад перейти в «Сакраменто». Я очень благодарен команде, потому что в течение всего прошлого года они приезжали за границу. Они демонстрировали мне, как сильно хотят, чтобы я был здесь. Я очень рад», — приводит слова Везенкова The Sacramento Bee.

Александару Везенкову 27 лет. С 2015 по 2018 год форвард выступал за испанскую «Барселону», после чего перешёл в «Олимпиакос», в составе которого стал MVP Евролиги в 2023 году, а также обладателем приза Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку турнира. Помимо этого, болгарин является двукратным победителем чемпионата Греции, а также трёхкратным обладателем награды самого ценного игрока.

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