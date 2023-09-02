Александр Везенков сфотографился с формой «Сакраменто Кингз»

Новоиспечённый форвард «Сакраменто Кингз» Александр Везенков сфотографировался с формой своей новой команды.
Александр Везенков с формой «Сакраменто Кингз»
Фото: Basket News в своих социальных сетях
Везенков перешёл в «Сакраменто» нынешним летом. Соглашение будет рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Игрок эмоционально встретил переход.
«Как же я счастлив и взволнован! Это было важное решение в моей карьере, и я действительно рад перейти в «Сакраменто». Я очень благодарен команде, потому что в течение всего прошлого года они приезжали за границу. Они демонстрировали мне, как сильно хотят, чтобы я был здесь. Я очень рад», — приводит слова Везенкова The Sacramento Bee.
Александару Везенкову 27 лет. С 2015 по 2018 год форвард выступал за испанскую «Барселону», после чего перешёл в «Олимпиакос», в составе которого стал MVP Евролиги в 2023 году, а также обладателем приза Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку турнира. Помимо этого, болгарин является двукратным победителем чемпионата Греции, а также трёхкратным обладателем награды самого ценного игрока.
- 2 сентября 2023
-
04:26
-
03:21
-
02:36
-
01:21
-
00:42
-
00:11
- 1 сентября 2023
-
23:03
-
22:48
-
22:23
-
22:06
-
21:23
-
21:00
-
20:01
-
19:07
-
18:23
-
17:54
-
17:30
-
17:09
-
16:59
-
16:47
-
15:58
-
15:15
-
14:47
-
14:22
-
13:46
-
13:30
-
13:24
-
13:02
-
12:32
-
12:24
-
12:12
-
11:18
-
10:36
-
09:54
-
09:17