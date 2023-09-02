Гомельский — о Франции: стыдно приезжать на ЧМ с такими составом и без желания побеждать

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский подвёл итоги первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Фаворит не изменился — это сборная США, из неожиданностей, кто проявил себя со знаком минус — сборная Франции, которая не вышла в следующий групповой этап, вообще стыдно приезжать на чемпионат мира с таким настроением, в отличном составе и без желания побеждать.

Я бы отметил сборные Латвии и Доминиканы, которая поразила всех, впервые в истории с таким составом вышла в следующий круг. Остальное — субъективизм. Индивидуально, наверное, выделяется Лука Дончич, который является самым результативным игроком первого этапа. На нём сборная Словении и держится», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».