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Капитан сборной Франции отреагировал на возможное появление Джоэла Эмбиида в команде

Капитан сборной Франции отреагировал на возможное появление Джоэла Эмбиида в команде
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Форвард и капитан сборной Франции Николя Батюм ответил на вопрос журналиста о том, как бы отнёсся к появлению центрового Джоэла Эмбиида в команде.

«А вы бы отказались от MVP в своей национальной команде? Никогда», — приводит слова Батюма Sportskeeda.

Напомним, на чемпионате мира по баскетболу — 2023 сборная Франции сенсационно не смогла выйти из группы.

Джоэл Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах (3-4).

Ранее генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао после провала команды на чемпионате мира — 2023 ответил на вопрос о центровом Джоэле Эмбииде, отметив, что им нужны только те игроки, которые хотят выступать за сборную.

Слова Диао об Эмбииде:
Генменеджер сборной Франции высказался об Эмбииде после неудачного выступления на ЧМ
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