Беверли об Уэстбруке: он побил рекорд по количеству трипл-даблов со скамейки за полсезона
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли высоко оценил достижение звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука, который побил рекорд по количеству трипл-даблов после выхода со скамейки запасных.
«Он побил рекорд по количеству трипл-даблов после выхода со скамейки запасных всего за половину сезона. Почему-то никто об этом даже не говорит. Это самая безумная вещь в мире. Этот человек бьёт все грёбаные рекорды», — сказал Беверли в подкасте Гилберта Аренаса.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук, начинавший сезон в «Лос-Анджелес Лейкерс», а завершивший в «Клипперс», в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.
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