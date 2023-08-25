Расселл Уэстбрук обнародовал совместную фотографию с Коби Брайантом

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук в своих социальных сетях опубликовал фотографию с членом Зала славы, пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом.

На фотографии Расселл Уэстбрук и Коби Брайант позируют с золотыми медалями Олимпийских игр — 2012, которые проходили в Лондоне.

Расселл Уэстбрук и Коби Брайант Фото: Из личного архива Расселла Уэстбрука

Брайант всю карьеру выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом НБА. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды стал олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.