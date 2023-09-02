Источник: Тайлер Хирроу недоволен всем, что произошло в «Майами»
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Обозреватель Крис Мэнникс рассказал об отношении звёздного атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу к перестановкам, произошедшим в составе команды из Флориды перед сезоном-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Я знаю, я совершенно уверен в этом: Тайлер Хирроу недоволен всем, что произошло в «Майами» в это межсезонье. Его использовали на переговорах об обмене. Он недоволен тем, как обсуждалось его имя в ходе этих переговоров», — приводит слова Мэнникса NBC Sports.
Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в НБА в «Майами Хит», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очко, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи за игру.
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