Источник: Тайлер Хирроу недоволен всем, что произошло в «Майами»

Обозреватель Крис Мэнникс рассказал об отношении звёздного атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу к перестановкам, произошедшим в составе команды из Флориды перед сезоном-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я знаю, я совершенно уверен в этом: Тайлер Хирроу недоволен всем, что произошло в «Майами» в это межсезонье. Его использовали на переговорах об обмене. Он недоволен тем, как обсуждалось его имя в ходе этих переговоров», — приводит слова Мэнникса NBC Sports.

Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в НБА в «Майами Хит», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очко, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи за игру.