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Джоэл Эмбиид и Тайлер Хирроу провели совместную тренировку в преддверии сезона НБА

Джоэл Эмбиид и Тайлер Хирроу провели совместную тренировку в преддверии сезона НБА
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Звёздный центровой, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу приняли участие в совместной тренировке.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях защитника из «Майами». Баскетболисты отработали броски со средней дистанции, а также броски с проникновением в трёхсекундную зону.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Джоэл Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах (3-4).

«Хит» Тайлера Хирроу уступили в финальной серии «Денвер Наггетс» Джамала Маррея и Николы Йокича со счётом 1-4. Хирроу пропустил большую часть плей-офф из-за перелома руки.

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