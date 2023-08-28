Джоэл Эмбиид и Тайлер Хирроу провели совместную тренировку в преддверии сезона НБА

Звёздный центровой, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу приняли участие в совместной тренировке.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях защитника из «Майами». Баскетболисты отработали броски со средней дистанции, а также броски с проникновением в трёхсекундную зону.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Джоэл Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах (3-4).
«Хит» Тайлера Хирроу уступили в финальной серии «Денвер Наггетс» Джамала Маррея и Николы Йокича со счётом 1-4. Хирроу пропустил большую часть плей-офф из-за перелома руки.
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