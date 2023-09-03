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Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023
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Сегодня, 3 сентября, завершился второй групповой этап чемпионата мира по баскетболу — 2023. По его итогам осталось всего восемь сборных, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

Четвертьфиналы чемпионата мира по баскетболу — 2023:

Литва — Сербия
Италия — США
Германия — Канада
Латвия — Словения

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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