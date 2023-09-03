Расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира по баскетболу — 2023

На проходящем в эти дни чемпионате мира по баскетболу завершился второй групповой этап, по итогам которого восемь сильнейших команд пробились в четвертьфинальную стадию. Сегодня, 3 сентября, определились все четвертьфинальные пары соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфиналов чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Расписание четвертьфиналов:

5 сентября:

11:45 Литва — Сербия

15:40 США — Италия

6 сентября:

11:45 Германия — Латвия

15:40 Канада — Словения

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.