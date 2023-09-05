Трушкин: в МБА почувствовал, что я дома, хорошо, когда коллектив говорит на одном языке

Форвард МБА Владислав Трушкин рассказал об адаптации в московском клубе.

«Был ли обряд посвящения в команду? Да, сразу почувствовал, что я дома. Парни дали понять – не нужно зевать. Этим ребятам даже повода давать не нужно, они сами найдут, за что зацепиться! Это очень крутой момент. Смех и шутки помогают разгрузиться. После тренировок ты устаёшь, можешь где-то скатиться в негатив, а тут какой-то подкол, и ты сразу выходишь в нужное русло, усталость улетучивается в секунду! Времени на адаптацию мне точно не нужно было — ведь и тренерский штаб я знаю прекрасно.

Как прошла первая встреча с Василием Карасёвым после длительного перерыва? Мы с ним поговорили перед первой тренировкой, спросили друг друга, как прошло лето. Честно говоря, подкупает позитив, который исходит от Василия Николаевича. Он подошёл с улыбкой, было приятно снова увидеться и начать работать под его руководством.

В его предсезонных сборах что-то изменилось? С точки зрения баскетбола ничего не поменялось — мы делаем ставку на быстрый баскетбол, как и было у него всегда. Что касается тренировочного процесса, то он изменился. В МБА много молодых игроков, поэтому мы много работаем над нюансами. И я не могу не сказать про терпение Василия Николаевича — он спокойно объясняет, повторяет раз за разом какие-то вещи. Ещё есть ощущение, что тренировки стали интенсивнее. Но зато шутки никуда не делись!

Минченко сказал, что многие российские игроки хотят попасть в МБА? Команда привлекла очень серьёзное внимание к себе. Сейчас этот интерес только вырос — все ждут, насколько получится удержать планку во втором сезоне. Для каждого игрока важно доверие и шанс на то, чтобы заиграть. Здесь точно всё это есть. Как показывает практика, никакого деления на основных и запасных нет. Если ты достаточно мотивирован, если проявляешь себя, ты будешь играть. Всё зависит в первую очередь от игрока. Конечно, каждый хочет работать в таких условиях. Особенно когда весь коллектив говорит на одном языке, нет проблем со взаимопониманием. Даже в раздевалке — ты можешь пошутить, и все сразу понимают, не нужно думать, как перевести какие-то специфичные вещи на другой язык.

Привык ли к тому, что всё общение только на русском? С этим тоже связана забавная история. Буквально на первой или второй тренировке была ситуация, когда я пошёл на подбор и имел неосторожность крикнуть «rebound» («подбор» по-английски. — Прим. «Чемпионата»). И буквально в следующей паузе Женя Воронов говорит: «Ребят, а вы слышали, кто-то вроде rebound кричит, мне не показалось?» Все посмеялись, а я больше не подставлялся», — приводит слова Трушкина официальный сайт МБА.

Напомним, Трушкин перешёл в МБА из «Енисея» минувшим летом.