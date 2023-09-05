Сборная США разгромила Италию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Италии. Победу в матче одержали американские баскетболисты — 100:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес, записавший в свой актив 24 очка и семь подборов. В составе итальянцев можно выделить форварда Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков и пять подборов.

В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.