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Сборная США разгромила Италию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

Сборная США разгромила Италию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Италии. Победу в матче одержали американские баскетболисты — 100:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес, записавший в свой актив 24 очка и семь подборов. В составе итальянцев можно выделить форварда Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков и пять подборов.

В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 15:40 МСК
Италия
Окончен
63 : 100
США
Италия: Списсу , Тонут, Мелли, Фонтеккио, Риччи, Спаньоло, Полонара, Диуф, Северини, Прочида, Пайола, Датоме
США: Халибёртон, Бриджес, Джонсон, Ингрэм, Банкеро, Портис, Эдвардс, Брансон, Харт, Джексон, Кесслер, Ривз
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Новости. Баскетбол
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