Сборная США разгромила Италию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Италии. Победу в матче одержали американские баскетболисты — 100:63.
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес, записавший в свой актив 24 очка и семь подборов. В составе итальянцев можно выделить форварда Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков и пять подборов.
В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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