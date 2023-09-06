Гилджес-Александер — о выходе Канады в полуфинал ЧМ: мы приехали, чтобы бороться за золото

Разыгрывающий сборной Канады Шей Гилджес-Александер после победы над Словенией в четвертьфинале чемпионата мира — 2023 заявил, что целью команды на турнире являются золотые медали.

«Выход в полуфинал — это хорошее достижение, но мы не хотим удовлетворяться им. Мы приехали сюда не только для того, чтобы попасть в полуфинал, мы приехали сюда, чтобы попытаться выиграть золотые медали.

Наша игра была эмоциональной? Мы не против играть таким образом, потому что это чемпионат мира, и все команды играют со страстью и максимальной энергией.

Рывок в третьей четверти? Он был очень нужным и помог нам. Мы смогли прибавить и в атаке, и в защите», — приводит слова Гилджес-Александера Eurohoops.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).